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Надо ли переводить русскоязычные детские сады на эстонский язык обучения?

Cегодня 11.05.2017
Передача: Подробности

Предвыборная платформа Партии реформ в Таллинне предусматривает перевод всей системы образования на эстонский язык начиная с детского сада. Об этом заявил председатель таллиннского округа реформистов и вероятный кандидат в столичные мэры Кристен Михал. Мнения по данному вопросу разделились. Кто-то считает, что данная идея полезна, кто-то – против ее реализации.

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Денис Бородич считает, что для детей самый лучший способ выучить язык – начать его учить с детства, погружая ребенка в языковую среду еще в детском саду. Здесь свою роль играет игровая форма, когда нет никаких учебников или уроков.

По словам Бородича, данная тема всплыла именно сейчас, потому что в октябре в Эстонии пройдут муниципальные выборы. И от мнения народа будет зависеть, реализуется ли план реформистов или нет.

"В Таллинне на данный момент 28 русскоязычных детских садов. Это примерно 5700 детей. Если мы затрагиваем вопрос языкового погружения, то таких садов в Таллинне 21, и всего групп погружения на все детские сады порядка тридцати девяти, общее количество детей в которых примерно 900. Да, методика есть, и эта методика работает очень хорошо. Она представляет из себя обучение на эстонском языке половину дня. То есть, если имеются дети, которые ходят в группы погружения, и есть те, которые не ходят туда, то давайте упростим жизнь всем детям, которые ходят в русскоязычные детские сады", – считает Бородич.

Учитель эстонского языка в группе языкового погружения столичного детского сада “Лийкури” Маргарита Романенко считает, что самый обычный способ обучения эстонскому языку детсадовских детей, это когда учитель, помимо обучения на занятиях, также еще занимается с детьми в неурочных ситуациях, например, играет с ними в настольные игры, приглашает их к себе в кабинет для обсуждения различных ситуаций и проводит с ними утреннюю зарядку. Данная практика в детском саду “Лийкури” проводится уже более 15-ти лет. По словам Романенко, в детском саду действует как раз такая система, когда в одной группе два воспитателя. Один из них общается с детьми по-русски, другой – по-эстонски. Благодаря такому общению дети очень быстро перенимают словарный запас, понимая при этом на разговорном уровне как русский, так и эстонский языки.

Старейшина столичного района Ласнамяэ, член Центристкой партии Мария Юферева считает, что было бы лучше, если бы все оставалось так, как сейчас. По мнению старейшины, сейчас обучение эстонскому языку в детских садах, в том числе и в группах погружения, идет на хорошем уровне.

"Я считаю, что если ребенок из русскоязычной семьи, то очень важно, чтобы преподавание было бы также и на русском языке. К сожалению, я вижу, как подросшие дети, которые не получили должного образования именно на каком-то начальном уровне на русском языке, пишут довольно безграмотно на русском языке и их словарный запас довольно скудный. Поэтому, я считаю, что не нужно полного перевода, поскольку он может привести к негативным последствиям", – уверена Мария Юферева.

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