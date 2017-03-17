А нужен ли переезд?

А нужен ли переезд?

Министерство внутренних дел по пожеланию правительственной коалиции сформировало рабочую группу для анализа переезда расположенного в Таллинне учебного комплекса в Нарву при продолжающейся работе центров в Вяйке-Маарья и Пайкузе. В состав рабочей группы наряду с представителями МВД и Академии вошли канцлеры Министерства юстиции Министерства финансов и Министерства образования и науки, а а также представитель Riigi Kinnisvara . Комиссия, проанализировав возможный перевод Академии внутренней безопасности в Ида-Вирумаа, в своем рапорте утверждает, что переезд неизбежно привел бы к снижению качества преподавания, а близость к границе с Россией является угрозой с точки зрения безопасности; Министерство юстиции не разделяет этого мнения и утверждает, что переезд академии позволил бы достичь позитивных целей. Мой коллега Сергей Овченков, расспросил министра внутренних дел Андреса Анвельта, согласен ли тот с выводами комиссии