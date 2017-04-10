Безопасно ли в Эстонии сегодня?

Безопасно ли в Эстонии сегодня?

В связи с террактами, которые один за другим произошли, как в соседних с нами странах - в Стокгольме в Швеции, в Санкт-Петербурге в России, а теперь и в Египте, Юлия Лукашенкина обратилась к представителю пресс-службы Полиции безопасности Эстонии Харрису Пуусеппу, чтобы узнать, как специалисты оценивают обстановку в нашей стране, и будут ли вводиться дополнительные меры безопасности.