Какие плюсы у единого цифрового рынка?

Эстония, как председатель Совета Евросоюза, призвала страны-члены ЕС расширять возможности единого цифрового рынка и свободного обмена данными. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил уверенность, что вступление в единый цифровой рынок Евросоюза будет возможно только при развитии всех направлений реформирования экономики и социальных условий жизни на континенте. Более подробно о том, какие имеются позитивные аспекты у единого цифрового рынка, Сергей Овченков разузнал у главы Департамента развития информационных услуг и инфотехнологий Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Янека Розова