Безопастность на дорогах

Сентябрь - это месяц, когда вновь повышается активность на дорогах, дети идут в школу, мало-помалу укорачивается день и раньше темнеет, а погодные условия усложняют дорожные условия. Все это требует от нас повышенного внимания ко всем участникам уличного движения, будь -то пешеходы, велосипедисты или автоводители. Недаром сентябрь является международным месяцем безопасности. О том, как безопасно, внимательно и уважительновести себя участникам дорожного движения Юлия Лукашенкина побеседовала с руководителяем патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юханом Евоненом.