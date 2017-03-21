Перспективы военного сотрудничество между странами ЕС.

Перспективы военного сотрудничество между странами ЕС.

Более тесное военное сотрудничество между странами ЕС вне зависимости от того, являются они членами НАТО или нет. Возможно ли такое? А если возможно, то есть ли в этом необходимость? Автор рапорта о создании Европейского оборонительного союза, депутат Европаламента Урмас Паэт на оба вопроса отвечает утвердительно. С ним беседует Андриан Череменин.