Пярнусцам объяснили суть европейской политики в области защиты данных.

Пярнусцам объяснили суть европейской политики в области защиты данных.

Несколько раз в год Бюро Европейского парламента в Эстонии устраивает тематические встречи, посвященные актуальным вопросам общеевропейской политики. На этот раз такая встреча прошла в Пярну и была посвящена вопросам приватности в интернете и защите персональных данных. Об этом формате рассказывает глава Бюро Европарламента в Эстонии Кади Херкюль.