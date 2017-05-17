65 самоуправлений не поддержали идею правительства об объединении

По словам министра государственного управления Михаила Корба, уже в самом начале административной реформы 26 местных самоуправлений отвечали всем необходимым стандартам. Потом 160 самоуправлений смогли договориться между собой. Среди них, по словам Корба, были те, кто отвечал критериям, а также и те, кто не соответствовал требованию в минимальное количество жителей в 5 тысяч человек.

"Например, три волости объединились в волость Канепи. Однако даже после объединения волость не смогла набрать количества жителей в 5 тысяч человек. Правительство предложило волости Канепи объединиться с волостью Пыльва. Таким образом, численный критерий был достигнут", – сказал Михаил Корб.

Исходя из предложения правительства, в Эстонии должно остаться минимум 69 объединенных местных самоуправлений. Это минимальное число, меньше которого, по словам министра, уже невозможно. Вполне вероятно, что в итоге в Эстонии будет около 80 самоуправлений. Правительство также договорилось о том, что в нескольких случаях будут сделаны исключения, но они не будут массовыми.

Что же касается тех самоуправлений, которые не согласны с предложением об объединении, то тут, по словам министра, не исключено, что они будут оспаривать свое решение в судебном порядке.

"Я фактически уверен в том, что некоторые самоуправления обратятся в суд. Это их право. Но есть судебное решение Государственного суда от 20 декабря. Но меня немножко смущает это обращение в суд, потому что делать они будут это не за свои личные деньги, а за деньги налогоплательщиков. Немножко странно идти в суд защищать свою позицию и свои личные интересы за счет налогоплательщиков. Мне это кажется странным. Но это будет на совести тех руководителей, которые это сделают", – сказал Михаил Корб.