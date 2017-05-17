logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

65 самоуправлений не поддержали идею правительства об объединении

Cегодня 17.05.2017
Передача: Подробности

Из 104-х местных самоуправлений, которым было сделано предложение об объединении со стороны правительства, только 39 согласились с предложением.

По словам министра государственного управления Михаила Корба, уже в самом начале административной реформы 26 местных самоуправлений отвечали всем необходимым стандартам. Потом 160 самоуправлений смогли договориться между собой. Среди них, по словам Корба, были те, кто отвечал критериям, а также и те, кто не соответствовал требованию в минимальное количество жителей в 5 тысяч человек.

"Например, три волости объединились в волость Канепи. Однако даже после объединения волость не смогла набрать количества жителей в 5 тысяч человек. Правительство предложило волости Канепи объединиться с волостью Пыльва. Таким образом, численный критерий был достигнут", – сказал Михаил Корб.

Исходя из предложения правительства, в Эстонии должно остаться минимум 69 объединенных местных самоуправлений. Это минимальное число, меньше которого, по словам министра, уже невозможно. Вполне вероятно, что в итоге в Эстонии будет около 80 самоуправлений. Правительство также договорилось о том, что в нескольких случаях будут сделаны исключения, но они не будут массовыми.

Что же касается тех самоуправлений, которые не согласны с предложением об объединении, то тут, по словам министра, не исключено, что они будут оспаривать свое решение в судебном порядке.

"Я фактически уверен в том, что некоторые самоуправления обратятся в суд. Это их право. Но есть судебное решение Государственного суда от 20 декабря. Но меня немножко смущает это обращение в суд, потому что делать они будут это не за свои личные деньги, а за деньги налогоплательщиков. Немножко странно идти в суд защищать свою позицию и свои личные интересы за счет налогоплательщиков. Мне это кажется странным. Но это будет на совести тех руководителей, которые это сделают", – сказал Михаил Корб.

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

eще

Свежее