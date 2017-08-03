Министерство юстиции планирует ужесточить наказания для опасных преступников-рецидивистов. По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, в 2009 году парламент рассматривал законопроект, согласно которому можно было бы применять практику надзора за освободившимся заключенным, но тогда госсуд принял решение, что такое положение противоречит конституции. Для того чтобы избежать рецидива, чтобы дать понять, что государство защищает человеческие жизни, были подготовлены поправки.

Практика других стран – Финляндии, Швеции, Ирландии и Англии – показывает, что за второе убийство преступники несут пожизненное наказание.

"Однако это не значит, что человек будет в тюрьме до конца жизни. Эти люди и сейчас могут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, по истечении 30 лет отбывания в тюрьме. Так что мы считаем, что поправки к закону – действенный способ избежать рецидива", – сказал Рейнсалу.

Министр считает, что эстонская практика наказаний особо не отличается от других европейских стран, а вот тяжких преступлений у нас намного больше, чем в других странах.

"Наша цель не заключается в том, чтобы в тюрьмах было больше людей, напротив, мы с этим боремся. Если говорить о стоимости, то убийство обходится обществу примерно в миллион евро, если говорить о делопроизводстве, зарплате всех людей, которые занимаются делом, то это где-то сто тысяч евро. Государство должно решительнее вмешиваться и защищать общество от преступников-рецидивистов. Статистика показывает, что примерно 40% преступников вновь совершают преступления, есть и другие цифры – примерно 60% заключенных уже совершали преступления раньше и сидят в тюрьме не первый раз", – сказал Урмас Рейнсалу.

Профессор криминологии Тартуского университета Яан Гинтер согласен, что за рецидив действительно необходимо наказывать строже, другое дело – следует ли повышать срок до пожизненного в обязательном порядке.

"Число заключенных пожизненно действительно постоянно растет, потому что до того как ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, проходит довольно много времени, по нынешним законам они должны отсидеть минимум 30 лет. Если сравнить нашу судебную систему со старыми европейскими странами, с Финляндией, Швецией, Францией, Германией, то у нас наказания намного строже. А вот если сравнить с Россией, то наша судебная система намного мягче", – считает Гинтер.

По мнению профессора, судебную практику необходимо анализировать, чтобы понять, по какой причине люди были осуждены условно за тяжкие преступления.

"Если посмотреть на историю, то у нас некоторые даже за убийство получали условный срок. Но в этих случаях каждое конкретное преступление надо рассматривать отдельно, был ли назначенный срок рациональным и почему не было смысла назначать реальное тюремное наказание. Необходимо больше внимания обращать на анализ практики каждого конкретного судьи, потому что сейчас нельзя сказать, что у нас такие анализы проводят регулярно", – сказал Гинтер.