Приоритеты Министерства образования Эстонии во время своего председательства в ЕС

Приоритеты Министерства образования Эстонии во время своего председательства в ЕС

До начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза остались считанные дни. С приближением начала председательства в Совете ЕС темы, по которым нужно будет достичь консенсуса между странами-членами Евросоюза, становятся все более конкретными. В рамках серии встреч, которые состоялись с марта по июнь, эксперты в разных областях подробноознакомили журналистов с темами, которые будут актуальны во время председательства Эстонии в Совете ЕС. В вопросах образования во время председательства Эстония сосредоточится на изменении роли учащегося и учителя . По мнению министерства, молодые люди должны активнее принимать участие в обсуждении тем, которые их касаются. Также следует расширить возможности молодежи для добровольческой деятельности, учебы, практики и работы. Более подробно о приоритетах моему коллеге Сергею Овченкову рассказал вице-канцлер по вопросам образования Министерства образования и науки Март Лайдметс .