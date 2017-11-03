Средняя реальная доходность эстонских пенсионных фондов составилиа -1,8%

По данным последнего отчета Организации по экономическому сотрудничеству и развитию средняя реальная прибыльность инвестиций в эстонские пенсионные фонды составилиа 1,0% . Это шестое место с конца среди стран-членов организации. Средняя же реальная доходность эстонских пенсионных фондов составилиа -1,8%. Что значат эти показатели для будущих пенсионеров, Юлия Лукашенкина узнала у консультанта по продажам Luminor банка Артема Шапенкова.