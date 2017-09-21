Обычная булка с прилавков не исчезнет.

Цельнозерновая продукция становится все более популярной. По словам главы Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп, за последний год хлебопроизводители увеличили содержание цельного зерна в своих изделиях и предложили ряд новых продуктов. Какой хлеб считается цельнозерновым и насколько возросла сознательность потребителя в отношении более полезных продуктов? На вопросы Екатерины Зоновой ответила Сирье Потисепп.