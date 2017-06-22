Памятная ложка

Поводом для сюжета, который прозвучит далее, послужила дата - 22 июня 1941 года. Как известно, это начало Великой Отечественной войны ( второй этап Второй Мировой войны ), когда Германия напала на Советский Союз. Эхо крупнейшего по разрушениям и жертвам столкновения в истории человечества отражается до сих пор в нашей жизни и помогает, ныне живущим, понять прошлое и оценить мирное настоящее. Галина Шустрова расскажет об одной удивительной гуманитарной акции, которая объединила многих людей в разных городах Эстонии, России и Украины.