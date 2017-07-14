Гастрономический туризм по-русски: наши восточные соседи делают кассу торговым сетям Ида-Вирумаа

Мы привыкли, что туристы это хорошо. И не важно, приехали они посмотреть на достопримечательности, отдохнуть в спа или устроить шоппинг-тур. Последний пункт, как показывает практика, из года в год привлекает все больше иностранных гостей, в том числе из России. По данным за июнь этого года объем оформленных сделок Tax-free в Нарве превысил 5 миллионов евро. Этот приграничный город обогнал Таллинн и по количеству таких сделок и по обороту. Приносит ли местным жителям пользу такое внимание со стороны шоппинг-туристов? Мнения расходятся.

По словам корреспондента Радио 4 в Нарве Михаила Комашко, российского туриста в магазинах Ида-Вирумаа можно определить сразу. В тележке слишком много продуктов и подбор такой, что явно не для одного ужина, а впрок и надолго. От кассы они идут сразу на инфопункт, где оформляют документы на Tax-free. И по возвращении в Россию, они могут получить возврат налога.

Со стороны это выглядит как небольшое оживление городского пейзажа. Казалось бы, что тут плохого? Но на прошлой неделе эстонские СМИ всколыхнули статьи от местной жительницы. Опубликованная на портале Дельфи заметка разбивает любые идиллические представления о жителях нашего восточного соседа. Громкие, матерящиеся, они обступили полки с сыром и всё скупили. В итоге автору текста сыр так и не достался. Вывод у статьи был следующий, дескать, потом россияне удивляются, почему эстонцы их не очень любят. Потому что у нас мало кричат, почти не толкаются и продуктов всегда всем хватает.

Комментариев к статье больше, чем к громким политическим событиям: за три с половиной сотни. Кто-то подтверждает, кто-то опровергает.

Действительно ли так много российских туристов что-то покупают в Нарве? Надежда Шашева, управляющая торгового центра FAMA, привела впечатляющую статистику.

"В июне мы, как правило, "делаем" Таллинн по количеству сделок Tax-free, но у нас сумма закупок, конечно, меньше, чем в столице. Поэтому обороты меньше, чем в Таллинне. То есть количество сделок больше, а обороты меньше. Но в июне нынешнего года мы обогнали Таллинн и по количеству оборотов. В Таллинне было 24 451 сделка, а в Нарве была 50 931 сделка", – сказала Шашева.

Стоит отметить, что на два крупнейших торговых центра ASTRI и FAMA приходится 63% основных сделок по Tax-free. Там-то, наверное, жалоб от местных на хамоватого российского туриста должно быть много. Или нет?

"Нет. Такого я не слышала. Но я могу сказать, что человеческий фактор везде присутствует. Есть воспитанные люди, а есть и не воспитанные. Возможно, и имел место быть такой случай, о котором писали, но я думаю, что они единичные", – считает Надежда Шашева.

Михаил Комашко поговорил со знакомыми журналистами, которые этой темой тоже занялись. По их данным, скорее всего, нарвитянке нагрубили сами же жители Нарвы.

Есть два основных пути поставки запрещенных иностранных продуктов в Россию. Первый – это организованный. Местные жители, обладатели российских паспортов, могут подрядиться на небольшую подработку. Пронести сумку с продуктами через границу. 20 человек – 20 сумок. И в течение часа микроавтобус в Ивангороде заполнен. Далее продукты оказываются в небольших магазинчиках в Петербурге и Кингисеппе. Иногда это интернет-магазины с курьерской доставкой.

Если интересно, то набрав в Google фразу "эстонские продукты спб", можно найти тысячи сайтов. Цены, конечно, выше, чем в Эстонии, но довольно демократичные. За обычный эстонский сыр просят от 6 евро за полкилограмма. И закупщики в Нарве, конечно же, ревностно следят, чтобы при заказанных тридцати килограммах колбасы, куплено в торговых сетях PRISMA или SELVER было именно тридцать. Видимо, закупщики и нахамили бедной женщине.

А вот второй путь появления эстонской продукции по ту сторону реки – это те самые российские туристы. Они отдохнули в Таллине, Пярну или Нарва-Йыесуу, а перед отъездом заодно и закупаются эстонскими сырами, колбасами и шоколадом.

Один из туристов отметил, что шоппинг-тур в Эстонии – скорее второстепенен. По его мнению, в нашей стране много достопримечательностей. Что же касается алкоголя, то у нас, по мнению российского туриста, можно купить, например, хорошие европейские вина, которые в России стоят или дорого, или их качество оставляет желать лучшего.

Как считает Михаил Комашко, нравится или не нравится нарвитянам интерес россиян к местным магазинам – вообще не важно. Это надо принять как данность и как маркёр экономических процессов приграничного пространства. Не стоит забывать, что Нарва большую часть своей истории была торговым городом. А если предложить туристам не только магазины, но и другие услуги, то может и город будет развиваться и богатеть быстрее.

А раздражение найти можно всегда.