Русскоязычная молодежь хочет больше интересоваться волонтерской деятельностью.

С наступлением лета, многие молодые люди стараются найти себе занятие по интересам. Кто-то посещает молодежные центры, секции, кружки, кто-то ищет подработку. Но есть еще одна сфера, где многие молодые люди могут себя проявить. Это волонтерство. Данную услугу предлагают многие молодежные организации. Однако, если среди эстоноязычной молодежи данная отрасль довольно популярна, то среди русскоязычных молодых людей, информация не всегда распространяется активно. Одна из организаций, которая занимается подобной темой — это молодежное объединение «Active». Организация предлагает различные формы так называемого "неформального обучения": ездить по проектам; заниматься волонтерской деятельностью; принимать участие в молодежных тренингах, форумах, семинарах, мастерских; изучать иностранные языки и культуры — в общем, расширять свой кругозор о том, что происходит в современном обществе. Об этом и других аспектах волонтерской деятельности я поговорил с руководителем организации «Аctive» Дарьей Дьяченко