Андрус Ансип о планах в дигитальной сфере

Как считает Ансип, 20 лет назад в Европе был создан общий рынок, и от этого выиграли все жители Европы, в том числе и жители нашей страны. Из Эстонии примерно 70-80% экспорта идет на рынок других стран Европейского Союза.

"Если мы сможем действовать там без всяких барьеров, то это в любом случае нам выгодно. Общий рынок добавляет Эстонии рабочие места и повышает доходы. Но теперь жизнь становится все более дигитальной и те барьеры, которые исчезли с общим рынком 20 лет назад, теперь вновь появились в ином виде, и это стало препятствием для развития дигитальной экономики, ведь практически вся экономика стала теперь дигитальной", – считает Андрус Ансип.

По мнению вице-президента Еврокомиссии, отсутствие единого дигитального рынка в Европе обходится примерно в 415 миллиардов евро в год, поэтому стоит задача о необходимости создания единого дигитального рынка.

Для людей, уверен Ансип, это будет означать то, что они смогут пользоваться разными услугами и у себя дома и по всей Европе без всяческих барьеров. Для предпринимателей это значит, что они смогут реализовывать свою продукцию как в родной стране, так и по всем странам Европейского Союза по тем же самым правилам.

Что же касается кибербезопасности, то тут, по мнению Ансипа, необходимо изначально создать единый дигитальный рынок и только тогда можно будет говорить о его защите.

"В сфере киберзащиты ситуация становится все более сложной и я абсолютно убежден, что ни одна страна Евросоюза, большая или маленькая, не способна защитить свое киберпространство без посторонней помощи. Это та сфера, в которой Европа должна действовать в единстве, и мы тогда можем общими усилиями прийти к глобальным решениям. Надеюсь, что во время председательства Эстонии в Евросоюзе тематикой киберзащиты будут заниматься очень серьезно. Например, все, что касается Интернета, до недавнего времени не представляло проблем, но осенью прошлого года, скажем так, плохие люди, то есть хакеры, смогли соорудить в США на объединенные в Интернете сайты такую схему, которая стала генерировать препятствия для разных услуг, начались кибератаки на систему, стало возможным остановить деятельность предоставляющих услуги компаний в глобальном масштабе. Так что мы должны выработать для Интернета единые стандарты киберзащиты, мы должны также заняться обучением людей, тематикой кибергигиены", – считает Андрус Ансип.

Что же касается Интернета, то преступники довольно просто могут создать свои хакерские схемы для кибератак на предприятия и государственные структуры. Это та сфера, в которой, по мнению Ансипа, мы должны действовать совместными усилиями.

"Думаю, что во время председательства Эстонии в ЕС, мы сможем достичь определенного успеха. Как показывают различные анализы, из-за киберпреступности Европа теряет ежегодно порядка 265 миллиардов евро. Для сравнения, внутренний валовой продукт Эстонии составляет 25 миллиардов евро", – добавил Ансип.