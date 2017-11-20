Что будет с теми, кто вынужден пользоваться комерческими автобусными линиями?

С решением правительства пересадить людей в бесплатные автобусы не согласны автобусные фирмы. Они приводят свои доводы, утверждая, что это решение может быть не выгодно не только автобусным фирмам, но и пассажирам. Юлия Лукашенкина связалась с руководителем автобусной фирмы из Ида-Вирумаа Express Auto L Анатолием Листовым и попросила его прокоментировать решение правительства сделать на многих автобусных линиях дальнего следования бесплатный проезд.