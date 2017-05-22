Предприниматели против введения залога на прибыль по кредитам

Предприниматели против введения залога на прибыль по кредитам

Предприниматели озабочены намерением правительства ввести залог на прибыль по кредитам, выдаваемым дочерними предприятиями метеринским компаниям. Почему предприниматели выступают против этого нововведения, и какие сложности оно создаст узнавала Юлия Лукашенкина. Ситуацию коментирует руководитель отдела прав и формирования политики Эстонской торгово-промышленной палаты Макрко Удрас.