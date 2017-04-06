215 лет Музею природы Тартуского университета

215 лет Музею природы Тартуского университета

215 лет исполняется сегодня Музею природы Тартуского университета. По случаю дня рождения музейные работники подготовили интересные мероприятия для своих гостей, а также в течение сегодняшнего дня посетить музей можно совершенно бесплатно. Юлия Лукашенкина связалась с музейным работником, геологом Тыну Пани, чтобы поговорить о том, как Музей природы живет сегодня, а также об истории его создания.