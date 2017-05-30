Фестиваль Ориент.

(6:30 интервью + 3:10 песня) Завтра, 31 мая, на Ваба Лава в Таллиннском квартале Теллискиви, открывается традиционный фестиваль восточной музыки "ОриЭнт". Фестиваль был основан четверть века тому назад и за эти годы в нем участвовали как всемирно известные, так и экзотические для европейцев исполнители. Об участниках нынешнего фестиваля узнаем из интервью Ирины Свенссон с его бессменным организатором, известным эстонским композитором Пеэтером Вяхи.