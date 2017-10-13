Виктор Рыжаков о спектакле «Несовременный концерт».

В рамках театрального фестиваля «Золотая маска» в Эстонии был показан спектакль под названием «Несовременный концерт». Поставил его режиссёр, художественный руководитель центра имени Вс. Мейерхольда в Москве, заслуженный деятель искусств России Виктор Рыжаков, который также возглавляет Мастерскую в Школе-студии МХАТ, на базе которой сформировалась театральная команда молодых актёров, получившая название "Июльансамбль". С режиссёром побеседовал Николай Хрусталёв.