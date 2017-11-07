Стартовали курсы финансовой грамотности для школьников.

В октябре банк SEB начал вести интернет-курс по финансовой грамотности, который все школы в Эстонии смогут пройти совершенно бесплатно. Цель курса – преподать школьникам знания, касающиеся основ финансовой грамотности, независимо от того, где находится школа и на каком языке говорят дети и учителя. Более подробно о курсе финансовой грамотности Сергею Овченкову рассказала руководитель отдела по связям с клиентами подразделение маркетинга и коммуникаций банка SEB Юлия Пийльман.