7 ноября в Котле культуры пройдет Ярмарка труда и карьеры

Завтра в столичном Котле культуры пройдет Ярмарка труда и карьеры, на которую приглашают не только тех, кто ищет работу, но и уже работающих людей.

Как сказала советник по коммуникации Кассы страхования от безработицы Екатерина Калиничева, если раньше ярмарки труда представляли из себя своеобразную площадку посредничества, то теперь, уже несколько лет подряд, подобные мероприятия стали гораздо масштабней. Предлагаются не только рабочие вакансии, то также можно проконсультироваться со многими специалистами, относительно рабочего места.

"Мы предлагаем больше информации. Например, о том, что именно происходит на рынке труда, какие сейчас тренды, какие есть возможности, в том числе и через Кассу по безработице. Мы сейчас занимаемся услугами и для работающих людей. Это повышение квалификации и улучшение навыков работников. Мы обучаем работающих людей, поэтому мы ожидаем и тех людей, у которых есть работа, чтобы они пришли и узнали о том, какие есть возможности в области переквалификации и какая профессия может им еще подойти из тех профессий, которые будут востребованы в Эстонии в будущем", – сказала Екатерина Калиничева.

На ярмарке будет представлено более 100 работодателей как из Эстонии, так и из других стран. Эстонские фирмы представлены в следующих сферах: инфотехнологии, производство, склады, торговля, обслуживание и государственное управление.

Семинары ярмарки – практические, содержательные и на полезные темы. На семинарах можно будет получить ответы на такие вопросы, как, например, каким образом можно справляться со стрессом и снизить напряжение, как "продать" себя, если нет опыта работы и если Вы стоите сейчас перед выбором, то что делать дальше? Выгоднее остаться наёмным работником или заняться предпринимательством?

Ярмарка труда и карьеры откроет двери 7 ноября в 11 часов. Мероприятие продлится до пяти часов вечера. Больше информации о семинарах, работодателях и предложениях о работе можно найти на сайте Ярмарки труда.