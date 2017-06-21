Государство станет активнее помогать работодателям нанимать на работу молодежь.

Начиная с 1 сентября изменятся условия услуги Кассы по безработице «Мое первое рабочее место», что упростит для работодателей наем молодежи с незначительным опытом работы. Услуга «Мое первое рабочее место» оказывается работодателю, который заключает с молодыми работниками бессрочный трудовой договор или договор периодом хотя бы на один год и при необходимости предлагает связанное с работой дополнительное обучение. Основой для изменений послужит проведенная в феврале 2017 г. Институтом балтийских исследований промежуточная оценка услуги «Мое первое рабочее место», где предлагается изменить условия услуги таким образом, чтобы они подходили молодежи с незначительным опытом работы и работодателям. Более подробно об этом рассказывает представитель Кассы по безработице Сабина Транкман.