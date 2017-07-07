Возможен ли военный конфликт на территории Эстонии?

45% жителей Эстонии опасаются возможного военного конфликта на территории нашей страны. У наших соседей в Латвии и литве этот показатель еще выше. Соответсвенно 62 и 68% населения. Таковы результаты исследования, проведенного страховой компание ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS. Юлия Лукашенккина обратилась к эксперту в области стратегической безопасности, участнику нескольких миротворческих акций в горячих точках планеты, журналисту Ильмару Раагу с просьбой проанализировать ситуацию, и ответить на вопрос: действительно ли существует подобная угроза и откуда у живущих в Эстонии такие опасения.