Почти три четверти финнов не видят необходимости в проведении референдума по выходу страны из ЕС.

Согласно результатам опроса, проведенного финским телерадиовещанием Yle, три четверти финнов не видят необходимости в проведении референдума по выходу страны из ЕС. "За" высказались 22%. Однако, еще год назад сторонников организации такого плебисцита было почти вдвое больше. Прокомментировать свежие данные Андриан Череменин просил журналиста русской службы Yle Любовь Шалыгину.