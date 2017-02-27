Активная и достойная старость: как обеспечить?

Активная и достойная старость: как обеспечить?

На минувшей неделе в конференц-зале Рийгикогу прошёл важный семинар на тему старения населения. С докладами выступили аналитики Центра политических исследований Praxis, в обсуждении также приняли участие специалисты из социальной сферы. Главный вывод сводится к тому, что Эстония стареет старомодно и здесь надо что-то менять. Каково наше нынешнее положение и в какую сторону надо двигаться? Об этом Инга Пальмисте побеседовала с заведующей Центром демографии Эстонии Института общественных наук Таллиннского университета Лууле Саккеус.