В Нарве обсудили председательство Эстонии в ЕС.

В Нарве обсудили председательство Эстонии в ЕС.

В минувший понедельник, 27-го марта, в Нарвском колледже Тартуского университета состоялась дискуссия по поводу предстоящего председательства Эстонии в Совете ЕС. В Нарву приехали советники и чиновники Госканцелярии Эстонии, министерств внутренних дел, экономики, юстиции, окружающей среды. Это с одной стороны. А с другой, в колледж пришли нарвитяне, которые пожелали участвовать в предложенной дискуссии по вопросам жизни в ЕС. Всего собралось около 50 человек. Репортаж Галины Шустровой.