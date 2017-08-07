"100 друзей"

"100 друзей" - так называется программа министерства иностранных дел Эстонии, в рамках которой 100 молодых журналистов из разных стран мира в течении четырех лет побывали в нашей стране. Цель программы познакомить с Эстонией и пробудить интерес у журналистов к тому, чтобы рассказывать о ней. В течение недели прибывших ждет насыщенная программа визитов, встреч и мероприятий. Юлия Лукашенкина встретилась и побеседовала с некоторыми из 25 молодых журналистов, которые сейчас путешествуют по Эстонии и набираются впечатлений. С журналистами газеты "Ведомости" Ниной Ильиной и газеты "Метро" побеседовала Юлия Лукашенкина.