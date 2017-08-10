Бесчеловечное обращение с домашними животными: кто за это должен ответить?

В средствах массовой информации, время от времени можно увидеть сообщения о том, что агрессивные животные , в частности собаки, нападают на людей. Причин такого поведения у домашних питомцев может быть несколько, но основная из них-это неподобающее обращение с домашним животным со стороны хозяина. Однако, у такой медали есть и другая сторона, когда хозяин не только обращается не должным образом с собакой или кошкой, но может даже замучить бедное животное до смерти. Буквально некоторое время назад, в Таллинне, произошел один из таких случаев, когда хозяин забил до смерти свою собаку. Об этом инциденте, нам рассказал кинолог Сергей Цыба.