Департаменту статистики нужны добровольцы для участия в исследовании.

Департамент статистики активно ищет добровольцев для пробного исследования мобильного позиционирования, чтобы в будущем использовать эту методику для переписи населения в 2021 году. Необходимость данного исследования заключается в том, что люди в Эстонии часто зарегистрированы в одном месте, а живут в другом. А поскольку, в 2021 году перепись будет вестись на основе регистров, то данный факт может осложнить процесс переписи. Рассказывает старший аналитик отдела методологии и анализа Департамента статистики Василий Левенко.