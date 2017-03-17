Регистрируйтесь на весеннюю толоку!

Регистрируйтесь на весеннюю толоку!

Началась регистрация на весеннюю толоку 2017. В этом году акции "Сделаем" исполняется 10 лет". С первой инициативы в 2007 году родилось две новых. Во-перных эту инициативу подхватили добровольцы во многих странах мира, например, в Испании, во Франции, Италии, и каждую весну собираются на уборку мусора. А в нашей стране она превратилась в акцию полезных дел. От уборки мусора до посадки деревьев или помощи хуторянам. Подробнее о толоке этого года Юлии Лукашенкиной рассказала координатор этого проекта Татьяна Лаврова.