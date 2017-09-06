Налоговая система Эстонии вызывает зависть наших балтийских соседей

Налоговая система Эстонии вызывает зависть наших балтийских соседей. Это миф или реальность? Об этом шла речь на пресс-конференции, которую провели накануне специалисты банка SEB Литвы, Латвии и Эстонии. О том, действительно ли наша система налогооблажения способствует экономическому развитию страны в целом и благоприятна ли она для ее жителей, и чем она привлекает латышей и литовцев, Юлия Лукашенкина побеседовала с экспертом в области макроэкономики SEB в Латвии Дайнисом Гашпуйтисом.