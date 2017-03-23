Является ли КВН угрозой для НАТО?

Является ли КВН угрозой для НАТО?

На минувшей неделе Научно-инновационный центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге выпустил доклад, посвященный роли юмора в стратегической коммуникации РФ. Буквально сразу же этот документ вызвал резкую реакцию как в российском сегменте интернета, так и в высказываниях официальных представителей российского МИДа. Не в последнюю очередь это связано с отдельной главой исследования, посвященной роли КВН. Артур Аукон связался по телефону с автором этой главы - доцентом Видземской высшей школы прикладных наук Солвитой Денис. Свое мнение по поводу доклада также высказал руководитель КВН Эстония Максим Волков