Подросткам нужно помогать с трудоустройством.

Министерство социальных дел предлагает ввести дополнительные стимулирующие меры, чтобы работодатели охотнее принимали на работу несовершеннолетних. Предприятиям будут компенсировать 30 процентов расходов на зарплату подростков. Ожидается, что при помощи пособия в 2018 году предприятия смогут взять на работу дополнительно 3500 молодых людей в возрасте 13–16 лет. Обсудить тему найма несовершеннолетних на работу Инга Пальмисте пригласила в студию директора Ласнамяэского магазина Prisma Кристину Горягину.