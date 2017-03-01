Осиновский наградил борцов за трезвость.

Осиновский наградил борцов за трезвость.

Вчера министр здоровья и труда Евгений Осиновский вручил награды активным борцам с алкоголизмом в каждом уезде Эстонии. В общей сложности награды из рук министра получили 15 человек - по одному от каждого уезда. В частности, от уезда Ярвамаа награду получила консультант группы анонимных алкоголиков Олеся Здобных, которая рассказала Ольге Линник о своей деятельности.