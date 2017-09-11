Какие вопросы в области миграции и гуманитарной помощи стоят наиболее остро на данный момент?

В рамках председательства Эстонии в Совете ЕС будут подняты вопросы миграции и поставок гуманитарной помощи в те страны, где это особо необходимо. Как сейчас обстоит дело с миграционным кризисом в глобальном контексте? Каковы приоритеты Эстонии в вопросе поставок гуманитарной помощи? На что наша страна должна в данной отрасли обратить более пристальное внимание? На эти и другие вопросы отвечает генеральный директор отдела внешней экономики и сотрудничества по развитию Министерства иностранных дел Юри Сейленталь.