Отцовский отпуск - это полезно для здоровья

К 2020 году планируется внедрить реформу родительских дотаций и отпуска по уходу за ребенком. В частности, у отцов появится воможность взять отпуск по рождению ребенка не на 10 дней, а 30, то есть в три раза больше! Казалось бы, это прекрасная возможность для отца лучше узнать своего малыша, поддержать супругу и насладиться общением с семьей. Но даже сейчас этот небольшой отпуск используют далеко не все. В чем причина подобного поведения мужчин? Почему они все же предпочитают полностью перекладывать заботу о детях на плечи матери? Почему не используют редкую возможность сблизиться со своим ребенком? Об этом Юлия Лукашенкина распросила уполномоченную по равноправию Лийзу Пакосту.