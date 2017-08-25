Страны-члены ЕС подпишут в столице Эстонии "Таллиннскую конвенцию".

В рамках председательства Эстонии в Совете Евросоюза, осенью в столице нашей страны будет подписана конвенция о сотрудничестве между странами-членами ЕС в области дигитальных технологий. Данный документ носит название «Таллиннская конвенция». Стоит отметить, что его подписать планируют не только страны-члены ЕС, но и другие страны, входящие в европейское экономическое пространство. Более подробно о том, какую пользу может дать вышеупомянутая конвенция, нам рассказал глава Департамента развития информационного общества Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Янек Розов.