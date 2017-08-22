Чем выше зарплата, тем больше штраф!

По словам советника Министерства юстиции Маркуса Кярнера, это одна часть большого пакета изменений, который был подготовлен. В первую очередь, это касается далеко не всех проступков, а только трех типов дорожных правонарушений. Среди них – неоднократное вождение без водительских прав, когда у человека уже приостановлено действие водительских прав, либо он лишен их, либо у человека вообще нет прав и его неоднократно ловили на этом. Также эти изменения коснутся вождения автомобиля в нетрезвом виде, когда у человека 0,5-1,49 миллиграммов алкоголя в грамме крови, то есть еще не уголовное дело, а тяжелый проступок, и третье правонарушение – это серьезное превышение скорости (на 40 км/ч и более). Эти три правонарушения были выбраны не просто так, человек идет на них осознанно, поэтому должен нести наказание индивидуально.

"Что касается вышеупомянутых правонарушений, то другие меры наказаний никто не отменял, их можно использовать как дополнительное наказание, а арест или лишение прав будут назначены в качестве основного наказания. Важно понимать, что существующая на сегодняшний день система штрафов фиксированного размера оказывает неодинаковое воздействие на людей с разными доходами. Восприятие наказания зависит от материального положения людей. Степень воздействие штрафа находится в прямой пропорции к размеру доходов виновного. Это имеет большее влияние, чем обычный штраф", – сказал советник Минюста.

Точный размер штрафной ставки вычисляется следующим образом: зарплату за 12 месяцев надо поделить на 400. Например, средняя зарплата в Эстонии в первом квартале этого года составила 1153 евро, то есть 925 евро чистыми на руки. Таким образом, ставка штрафа за проступок для человека с такими доходами составит 12 евро 30 центов. Но расчеты будут проходить и далее: если у правонарушителя есть один несовершеннолетний ребенок, то средняя штрафная ставка снижается на 10%, также будут учитываться долги человека, если он сможет доказать, что они есть. Из полученного результата вычитается прожиточный минимум, который по закону составляет 3,2 евро. В случае правонарушений, в отличие от преступлений, эта ставка делится еще пополам.

Что же касается того, что не все богатые люди показывают государству свой доход, Маркус Кярнер считает, что это не проблема пенитенциарной системы.

"Это проблема более широкого плана, государство должно предпринять меры, чтобы люди честно декларировали свой доход. На самом деле, если выяснится или если будут подозрения, что стиль жизни не отвечает прибыли, которая отмечена в декларации, то можно будет поднять процентную ставку штрафа и начать другое расследование", – сказал Кярнер.

Помимо этого, в законопроекте есть ряд других изменений, ничуть не менее важных, чем эти. Например, при некоторых обстоятельствах, штраф может быть назначен условно. Если человек в первые совершил нарушение, то ему может быть назначен штраф, но если за год он будет законопослушным, то выплачивать его не придется. Это тоже может мотивировать человека не превышать скорость, например.

"Еще одна часть в этом пакете предложений – так называемые "штрафы влияния или воздействия", которые будут назначаться за незначительные нарушения и даже не будут заноситься в регистр наказаний. Человек получит фиксированную сумму штрафа, даже меньшую, чем сейчас, которую нигде в дальнейшем не будут учитывать", – отметил советник Министерства юстиции.