logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood
English
По-русски

Чем выше зарплата, тем больше штраф!

Cегодня 22.08.2017
Передача: Подробности

Министерство юстиции подготовило законопроект, согласно которому размер штрафов будет зависеть от дохода человека, которому назначается штраф.

По словам советника Министерства юстиции Маркуса Кярнера, это одна часть большого пакета изменений, который был подготовлен. В первую очередь, это касается далеко не всех проступков, а только трех типов дорожных правонарушений. Среди них – неоднократное вождение без водительских прав, когда у человека уже приостановлено действие водительских прав, либо он лишен их, либо у человека вообще нет прав и его неоднократно ловили на этом. Также эти изменения коснутся вождения автомобиля в нетрезвом виде, когда у человека 0,5-1,49 миллиграммов алкоголя в грамме крови, то есть еще не уголовное дело, а тяжелый проступок, и третье правонарушение – это серьезное превышение скорости (на 40 км/ч и более). Эти три правонарушения были выбраны не просто так, человек идет на них осознанно, поэтому должен нести наказание индивидуально.

"Что касается вышеупомянутых правонарушений, то другие меры наказаний никто не отменял, их можно использовать как дополнительное наказание, а арест или лишение прав будут назначены в качестве основного наказания. Важно понимать, что существующая на сегодняшний день система штрафов фиксированного размера оказывает неодинаковое воздействие на людей с разными доходами. Восприятие наказания зависит от материального положения людей. Степень воздействие штрафа находится в прямой пропорции к размеру доходов виновного. Это имеет большее влияние, чем обычный штраф", – сказал советник Минюста.

Точный размер штрафной ставки вычисляется следующим образом: зарплату за 12 месяцев надо поделить на 400. Например, средняя зарплата в Эстонии в первом квартале этого года составила 1153 евро, то есть 925 евро чистыми на руки. Таким образом, ставка штрафа за проступок для человека с такими доходами составит 12 евро 30 центов. Но расчеты будут проходить и далее: если у правонарушителя есть один несовершеннолетний ребенок, то средняя штрафная ставка снижается на 10%, также будут учитываться долги человека, если он сможет доказать, что они есть. Из полученного результата вычитается прожиточный минимум, который по закону составляет 3,2 евро. В случае правонарушений, в отличие от преступлений, эта ставка делится еще пополам.

Что же касается того, что не все богатые люди показывают государству свой доход, Маркус Кярнер считает, что это не проблема пенитенциарной системы.

"Это проблема более широкого плана, государство должно предпринять меры, чтобы люди честно декларировали свой доход. На самом деле, если выяснится или если будут подозрения, что стиль жизни не отвечает прибыли, которая отмечена в декларации, то можно будет поднять процентную ставку штрафа и начать другое расследование", – сказал Кярнер.

Помимо этого, в законопроекте есть ряд других изменений, ничуть не менее важных, чем эти. Например, при некоторых обстоятельствах, штраф может быть назначен условно. Если человек в первые совершил нарушение, то ему может быть назначен штраф, но если за год он будет законопослушным, то выплачивать его не придется. Это тоже может мотивировать человека не превышать скорость, например.

"Еще одна часть в этом пакете предложений – так называемые "штрафы влияния или воздействия", которые будут назначаться за незначительные нарушения и даже не будут заноситься в регистр наказаний. Человек получит фиксированную сумму штрафа, даже меньшую, чем сейчас, которую нигде в дальнейшем не будут учитывать", – отметил советник Министерства юстиции.

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

eще

Свежее