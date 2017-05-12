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Сделаем школьные ранцы легче!

Cегодня 12.05.2017
Передача: Подробности

Ранцы эстонских школьников – слишком тяжелы. Вес школьных сумок превышает норму и негативно влияет на здоровье, в частности на формирование осанки детей. Таков был вывод исследования, проведенного эстонским Союзом защиты детей, который попытался выяснить причину нарушения норм, а также найти возможные решения данной проблемы.

Представитель союза Кира Горнишев сказала, что их организация не первая, кто провела подобное исследование. Союз студенческих самоуправлений уже третий год проводит такой анализ, результаты которого показывают, что рюкзаки детей слишком тяжелые. Однако никто до сих пор не исследовал причину и то, как к данному факту относятся родители. Союз защиты детей провел опрос среди родителей. Было получено примерно 3,5 тысячи ответов на опросник.

Согласно нормам, установленным Министерством социальных дел, ранец ребенка с 1-3 классы должен весить максимум 3 кг, с 4-6 классы вес не должен превышать 3,5 кг, а уже с 7-9 классы весовой предел портфеля – максимум 4,5 кг. Опрос Союза защиты детей показал, что в действительности дети носят гораздо более тяжелые сумки, чем предусмотрено.

Как считает Горнишев, причины очень разные. На сегодняшний день наши дети очень загружены не только школьными занятиями, но и деятельностью после школы, например, они ходят в кружки, в музыкальную школу и так далее. Очень часто в рюкзаках детей находятся не только школьные принадлежности, но также и вещи, необходимые для занятий после школы.

По мнению организации, вариантов решения проблемы несколько. Например, школы могли бы организовать дополнительные шкафы, куда дети могли бы складывать свои вещи. Второй вариант заключается в том, что школа могла бы для ученика приобрести два учебника, один из которых находился бы в школе, а другой – дома. Это сделало бы рюкзак ребенка на порядок легче. И третий вариант – родители должны чаще проверять портфель ребенка, поскольку, по словам Горнишев, там зачастую можно найти все что угодно, за исключением самих учебников.

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