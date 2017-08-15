Осторожно! Приложения на смартфонах могут украсть ваши данные!

Современные смартфоны умеют делать почти всё, и для каждой надобности наверняка найдется подходящее приложение. Игры, сканирование штрих-кодов, видеозвонки, прогноз погоды, транспорт, обработка снимков, изучение языков – не охваченных смартфонами сфер деятельности становится всё меньше. И, что примечательно, многие приложения предлагаются совершенно бесплатно. Однако, многие приложения не всегда безопасные. В таком случае, пользователю смартфона, всегда необходимо быть начеку, скачивая то или иное приложение. На какие вещи необходимо обратить внимание при скачивании приложения — об этом рассказывает технический директор компании Tele 2 Eesti Эрвинс Кампанс.