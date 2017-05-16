Тоомас Витсут: председательство в ЕС - не экзамен, а возможность для Эстонии.

Тоомас Витсут: председательство в ЕС - не экзамен, а возможность для Эстонии.

В Рийгикогу во вторник обсудили вопрос государственной важности. На сей раз речь шла о грядущем председательстве Эстонии в Совете Европейского союза. Перед заседанием один из выступающих - глава парламентской комиссии по делам ЕС Тоомас Витсут - побывал в студии Радио 4. С ним встретился Андриан Череменин.