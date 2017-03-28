В Центре русской культуры прошел фестиваль любительских театров "Балтийский берег"

В Центре русской культуры прошел фестиваль любительских театров "Балтийский берег"

В минушие выходные в Центре русской культуры прошел традиционный театральный фестиваль «Балтийский берег», в котором приняли участие русские театральные любительские коллективы Эстонии, Латвии и Литвы. Нашу страну на фестивале представляли два коллектива: Театр-студия «Солярис» под руководством Ирины Томингас и театр «Яблоко» из Раквере, который представил свою постановку под оригинальным названием «Ньяя». Николай Хрусталев побеседовал с руководителем театра Ольгой Жулай на предмет, как живется русской театральной студии в таком городе, как Раквере