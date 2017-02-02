Программа эстонско-российского транспограничного сотрудничества

Программа эстонско-российского транспограничного сотрудничества

Программа эстоно-российского транспограничного сотрудничества направлена на поддержку проектов, целью которых является развитие деловых и культурных связей, а также улучшение социально-общественных и экологических условий жизни в приграничных районах как на нашей, так и на российской стороне. Открыт первый тур приема ходатайств, на который выделено 10 миллионов евро. В чём суть этой программы? Легко ли устанавливать связи и строить совместные проекты в виду напряженности в отношенниях на высшемем уровне между Россией и Эстонией? Об этом Юлия Лукашенкина расспросила министра государственного управления Михаила Корба.