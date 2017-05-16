Евродепутаты предлагают сократить объем выбрасываемых продуктов питания

Депутаты Европарламента предлагают к 2030-му году сократить вдвое объем выбрасываемых продуктов питания. На данный момент в странах ЕС выбрасывается 88 миллионов тонн продуктов питания в год. Каким образом это возможно реализовать и за счет чего?

По словам евродепутата Индрека Таранда, на данный момент поставлена только цель добиться данного показателя. Внимание было уделено двум аспектам. Во-первых, на некоторых продуктах питания срок хранения гораздо короче, нежели их можно в действительности использовать. А во-вторых, многие жители ЕС запасаются продуктами впрок, из-за чего много еды приходит в негодность – продукты питания выбрасывают, даже не использовав.

Европейская контрольная палата провела аудит, в результате чего был составлен рапорт. Дебаты в Европарламенте относительно данного рапорта, по словам Таранда, были эмоциональными, поскольку в нем говорится, что у Еврокомиссии совсем другие политические приоритеты, несмотря на такой большой процент выбрасываемых продуктов питания. Также очень трудно регулировать правила срока хранения продуктов.

"Возьмем к примеру молоко. Если я его покупаю в Эстонии, и на нем обозначен срок годности – до 15 мая, то я знаю, что его можно пить еще 16-го и 17-го числа. Другое дело Брюссель. Если у меня открытое молоко в холодильнике, то оно пригодно три или четыре недели. По-видимому, они в него добавляют определенные консерванты, которые не добавляют в эстонское молоко. Мы, получается, выполняем необходимые нормы защиты здоровья человека, но они делают иначе. И я не могу объяснить такую разницу", – заявил Индрек Таранд.