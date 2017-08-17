Испанцы устали от туристов

Испанцы устали от туристов. Волна протестных акций прокатилась по стране. Некоторые из противников туризма настроены достаточно агрессивно. Юлия Лукашенкина обратилась с просьбой прокоментировать эту ситуацию и то, чем вызвано недовольство местных жителей по отношению к тристам, к живущему уже продолжительное время на юге Испании в городе Малага фотографу, владеющему испанским языком, выходцу из Эстонии Артему Головко. Поскольку сейчас, как раз период отпусков, и среди жителей нашей страны также есть не мало тех, кто собирается отправиться отдохнуть в Испанию.