ТТУ будет вводить более короткие программы получения высшего образования.

ТТУ будет вводить более короткие программы получения высшего образования.

Нынешняя система получения высшего образования, известная как 3 2, скоро может кануть в лету. По мнению некоторых представителей академических кругов, в условиях быстро меняющегося рынка труда часть студентов просто не может позволить себе грызть гранит науки в течение пяти лет и устраивается на работу уже на первых курсах. О переходе на более короткие учебные программы задумался и ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо.