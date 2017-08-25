Будет ли открыт пункт обмена шприцев в районе Пыхъя-Таллинн?

История с пунктом обмена шприцев в Таллинне все не утихает. Находящийся в подчинении Министерства Социальных дел Институт развития здоровья сообщил столичной управе Пыхья-Таллинна и общественности, что согласно заказанному институтом правовому анализу, обмен шприцев является торговой деятельностью и, таким образом, оказание данной услуги в коммерческих помещениях жилого дома по ул. Ситси, 28 не противоречит закону. Руководство районной управы Пыхья-Таллинна встретилось с представителями квартирного товарищества и местными активистами , и согласовали план дальнейших действий. О подробностях мы расспросили старейшину столичного района Пыхъя-Таллинн Раймонда Кальюлайда.