Прививка может спасти от рака!

С 1 января 2018 года в Эстонии начнет действовать новая Программа иммунизации, которая среди прочего предусматривает вакцинацию девочек от вируса папилломы человека. На это будет выделено 1,8 млн евро. Вакцинация позволит предотвратить целый ряд онкологических заболеваний. Важно, чтобы родители дали согласие на вакцинацию девочек.

"В рамках существующей Программы иммунизации все дети Эстонии вакцинируются от 11 заболеваний – это туберкулез, вирусный гепатит В, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа В, корь, краснуха, эпидемический паротит (свинка) и ротавирусная инфекция. С 1 января 2018 года к этому списку добавится вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая предназначена для девочек в возрасте 12-14 лет. Вакцинация двумя дозами будет проводиться на базе школ, в виде исключения девочки могут пройти вакцинацию и у семейного врача. Уведомление о предстоящей вакцинации школьный медработник пришлёт родителям, которые должны дать своё согласие, как и в случае всех других прививок", – сообщила главный специалист отдела борьбы с эпидемиями и мониторинга инфекционных болезней Департамента здоровья Ирина Филиппова.

Чем обусловлен перечень вакцин именно от этих болезней – глобальными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или местными условиями, характерными для Эстонии?

По словам специалиста, все программы иммунизации составляются по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которые основаны на заключении экспертов, на анализе эпидемиологической ситуации на всех континентах, во всех странах. Кроме того, каждая страна учитывает и особенности своего географического положения, своей эпидемиологической ситуации и добавляет к этому списку вакцины, которые актуальны именно для данного региона.

Дополнение к списку вакцин в Эстонии вызвано увеличившимся риском заболеваний или появлением у нашей страны финансовых возможностей?

"Если говорить о вакцине против вируса папилломы человека, то она рекомендована ВОЗ для всех стран, кроме того в Эстонии сложилась особая ситуация, что заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний, вызываемых ВПЧ, выше, чем в Европейском союзе в целом. Поэтому эстонское государство уже давно обсуждало вопрос о необходимости включения вакцинации против ВПЧ в Программу иммунизации, что и было сделано. Это решение не дешевое, на это потрачено 1,8 млн евро, будет закуплено много доз вакцины, чтобы хватило на вакцинацию трех возрастных групп девочек – 12, 13 и 14 лет. На сегодняшний день известно, что вирус получил очень широкое распространение – почти 80% всего населения планеты хотя бы раз в жизни сталкивались с этим вирусом. Кроме того, вирус очень легко передается от зараженного человека к здоровому. Основной путь передачи – сексуальный контакт, а также любые другие интимные прикосновения при контакте кожных или слизистых покровов, включая поцелуи, поэтому вирус может локализоваться в нескольких местах и со временем вызывать очень тяжёлые онкологические патологии, среди которых самой распространённой является рак шейки матки, на который приходится примерно 70-80% всех онкологических патологий, вызываемых ВПЧ. Рак развивается после заражения в течение 15-20 лет. Для выявления рака шейки матки полезно воспользоваться такой бесплатной процедурой, как скрининговое исследование, которое регулярно проводится во многих странах, в том числе и в Эстонии – с 2006 года", – сообщила Филиппова.

Вакциной от ВПЧ охватываются только девочки 12-14 лет, почему в более взрослом возрасте нельзя это сделать?

"Здесь важно провакцинировать девочку до первого сексуального контакта, то есть до потенциального заражения. Прививку от ВПЧ могут сделать и взрослые женщины, но до сих пор охват вакцинацией от ВПЧ в Эстонии был крайне мал – ежегодно вакцинируется 600-1200 женщин, это капля в море. Одна из причин заключается в том, что мало говорилось об этой проблеме, о том, что ВПЧ напрямую связан с онкологическими заболеваниями. Вторая причина в том, что вакцина дорогая, а поскольку женщине старше 15 лет требуется 3 дозы, то не каждая может себе это позволить", – объясняет эксперт.